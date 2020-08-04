ليفربول يقترب من الجزائري ماندي

المصدر: (عواصم - وكالات)

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم من التعاقد مع المدافع الجزائري عيسى ماندي لاعب ريال بيتيس الإسباني، في الوقت الذي ينتهي فيه عقده مع فريقه الحالي العام المقبل. وذكرت صحيفة «دايلي ستار» البريطانية، أمس أن أولوية ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية ستكون التعاقد مع مدافع، وذلك عقب رحيل الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي. وأضافت الصحيفة أن بيتيس يرغب في الاستفادة على المستوى المادي من مدافعه الجزائري، وذلك بدلاً من خسارته من دون مقابل بعد انتهاء عقده، مما منح ليفربول دفعة كبيرة في محاولاته لضم اللاعب وتابعت أن ماندي «28 عاماً» قدم موسماً جيداً في الدوري الإسباني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز