دي فرانشيسكو مدرباً لكالياري

المصدر: (روما - أ ف ب)

أعلن نادي كالياري الإيطالي لكرة القدم أمس تعيين اوزيبيو دي فرانشيسكو مدرباً للفريق خلفاً لوالتر زينغا. ووقع دي فرانشيسكو، المقال في أكتوبر الفائت من تدريب سمبدوريا، على عقد مع كالياري الذي أنهى الموسم في المركز الرابع عشر حتى يونيو 2022. وبرز اسم دي فرانشيسكو (50 عاماً) في عالم التدريب عندما تولى الإشراف على ساسوولو في فترة بين عامي 2012 و2017 قاده خلالها إلى دوري الأضواء في عام 2013 المرة الأولى في تاريخه، قبل أن يقوده إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لموسم 2016-2017.

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