«الآسيوي» يوقف لاعباً مدى الحياة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اتخذت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قراراً صارماً في مواجهة التلاعب في نتائج المباريات، بعدما قررت إيقاف ثيفونيكساي انثافونغسا لاعب منتخب لاوس، عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة.

واعتبرت اللجنة أن اللاعب ارتكب مخالفات للمادة 66 الفقرة 1 من لائحة الانضباط والأخلاق في الاتحاد (نسخة عام 2018)، حيث وجدت أن اللاعب تآمر من أجل التلاعب في نتيجة المباراة الدولية الودية بين هونغ كونغ ولاوس بتاريخ 5 أكتوبر 2017.

ويشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على النزاهة، حيث يضعها في واجهة إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد. وتم إعلام اتحاد لاوس بهذا القرار، وسوف يطلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من الاتحاد الدولي للعبة توسيع هذا الإيقاف ليصبح على مستوى عالمي.

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