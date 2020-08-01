«الجواز الطبي» حل عودة الجماهير

المصدر: لندن - أ ف ب

قد تكون الجوازات الطبية الحل لعودة المشجعين إلى مدرجات ملاعب أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم المقبل، وذلك بحسب ما كتب المدير التنفيذي لرابطة «بريميرليغ» ريتشارد ماسترز أمس في صحيفة «ذا تايمز».



وينطلق موسم 2021-2020 من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى في 12 سبتمبر في ظل شكوك بإمكانية اللعب أمام المشجعين، لكن ماسترز شدد أنه يتم النظر بكل ما هو ممكن لإعطاء الجمهور فرصة مشاهدة الفرق في أرضية الملعب.



وذكر ماسترز إن هناك مجموعة عمل تدرس الحلول العملية، قائلاً: «نحن أيضا على استعداد لرؤية كيف يمكننا دعم تطوير الجوازات الطبية (كلينيكل باسبورتس)- نظام يستند إلى تطبيق يراعي جميع العوارض والعوامل المساهمة الأخرى لـ»كوفيد-19«- بالإضافة إلى إجراءات أخرى» بحسب ما كتب في «ذا تايمز».



وتابع: «أهمية المشجعين لا تتعلق فقط بتجربة يوم المباراة، هناك أيضا تأثير مالي كبير على الأندية على جميع مستويات اللعبة، وعلى مدنهم وبلداتهم ومجتمعاتهم».

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