احتمالية عودة الجماهير في طوكيو

المصدر: (طوكيو - أ ف ب)

قال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل حتى صيف 2021 بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، إن الألعاب قد تقام أمام «عدد محدود من المتفرجين» لمنع انتشار العدوى.

وبات الموعد الجديد للالعاب في 23 يوليو 2021 وذلك بعد تأجيل تاريخي بسبب التفشي الكبير لفيروس «كوفيد 19».

وقال توشيرو موتو لشبكة «بي بي سي» البريطانية إن المنظمين ملتزمون بإقامة الألعاب في عام 2021، مع استبعاد تام للإلغاء أو تأجيل إضافي قائلاً: «ربما نفكر بعدد محدود من الجماهير مع الأخذ بعين الاعتبار بالتباعد الاجتماعي».

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