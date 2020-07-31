سيتي يقترب من حسم صفقة الهولندي آكي

المصدر: (لندن- أ ف ب)

ذكرت تقارير في الصحف البريطانية الصادرة، أمس، أن مانشستر سيتي الإنجليزي توصل إلى اتفاق للتعاقد مع مدافع بورنموث، الهولندي ناثان آكي مقابل 41 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار).

وعانى السيتيزنز من مشاكل دفاعية الموسم الفائت، فبالإضافة إلى إصابة الفرنسي ايميريك لابورت وغيابه مدة طويلة عن الملاعب، تراجع مستوى الأرجنتيني نيكولاس اوتامندي، وجون ستونز في حين ترك قائد الفريق السابق البلجيكي فينسينت كومباني فراغاً كبيراً في الخط الخلفي واضطر مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا إلى إشراك لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي فرنادينيو في مركز قلب الدفاع مرات عدة هذا الموسم.

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