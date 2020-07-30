لاتسيو يتشبث بوصافة الكالتشيو وإبراهيموفيتش يعيد ميلان للانتصارات

المصدر: أ ف ب

أبقى لاتسيو على آماله بإنهاء الموسم وصيفا بفوزه على ضيفه بريشيا 2-صفر، فيما أعاد السويدي زلاتان ابراهيموفيتش فريقه ميلان إلى سكة الانتصارات بفوز كبير على مضيفه سمبدوريا 4-1 الأربعاء في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في المباراة الأولى على الملعب الأولمبي في العاصمة، يدين لاتسيو بفوزه الثالث تواليا والـ24 هذا الموسم إلى هدافه تشيري إيموبيلي الذي صنع الهدف الأول للأرجنتيني خواكين كوريا (ق17) وسجل الثاني في الدقيقة 82 معززا موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 35 هدفا.

وبات إيموبيلي، أفضل هداف إيطالي في تاريخ الدوري في موسم واحد، على بعد هدف واحد فقط من الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، والذي حققه مهاجم يوفنتوس الحالي الأرجنتيني غونزالو هيغواين مع فريقه السابق نابولي موسم 2015-2016.

وبات إيموبيلي ثاني أفضل مسجل في تاريخ الدوري في موسم واحد مشاركة مع مهاجم ميلان السويدي غونار نوداهل صاحب 35 هدفا موسم 1949-1950.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 78 نقطة في المركز الرابع بفارق المواجهتين المباشرتين خلف أتالانتا الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان الثاني، والأخيرين سيلتقيان في قمة نارية في المرحلة الأخيرة السبت المقبل.

وسيمني لاتسيو النفس في أن يتعادل أتالانتا وإنتر مقابل فوزه على مضيفه نابولي في مباراة صعبة أيضا ما سيخوّله إنهاء الموسم وصيفا.

وبعد أن كان لاتسيو أقرب المنافسين ليوفنتوس الذي توج الأحد بلقبه التاسع تواليا في "سيري أ"، قبل توقف المنافسات في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، بتخلفه عنه بنقطة واحدة، تراجع مستواه بعد الاستئناف، حيث خسر خمس مباريات من أصل 11 ليفقد الأمل بلقب أول منذ عام 2000.

وافتتح لاتسيو التسجيل بعد لعبة ثنائية مميزة بين كوريا وايموبيلي الذي مرر له الكرة داخل المنطقة فأسكنها الشباك (ق17).

وبعد محاولات عدة، نجح ايموبيلي في تسجيل الهدف الثاني بعدما رد له كوريا الهدية بتمريرة خلف الدفاع داخل المنطقة أسكنها بيمناه على يسار الحارس لورنزو أندريناتشي (ق82).

ووسع ايموبيلي الفارق إلى أربعة أهداف عن مطارده المباشر على لائحة الهدافين الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، وعزز حظوظه بتحقيق جائزة "الحذاء الأوروبي" لأفضل هداف في الدوريات المحلية.

ثنائية زلاتان

وفي الثانية، قاد المخضرم إبراهيموفيتش ميلان إلى الفوز على سمبدوريا 4-1 بتسجيله ثنائية مع تمريرة حاسمة.

وافتتح إبراهيموفيتش التسجيل برأسية إثر عرضية من الكرواتي انتي ريبيتش (ق4)، وصنع للتركي هاكان جالهان أوغلو الهدف الثاني عندما مرر له كرة برأسه سددها من مسافة قريبة داخل المرمى (ق52).

ورد التركي الجميل لإبراهيموفيتش بعد أن مرر له الكرة داخل المنطقة هيأها "السلطان" لنفسه بيمناه وسددها بيسراه (ق58) مسجلا هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم منذ انضمامه إلى النادي في يناير الفائت.

وتصدى حارس مرمى ميلان وقائده جانلويجي دوناروما ببراعة لركلة جزاء أندريا بيرتولاتشي (ق77)، قبل أن ينجح البديل النروجي كريستوفر أسكيلدسن في تسجيل هدف الشرف لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة من خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليسرى (ق77).

وختم البرتغالي رافايل لياو، بديل ريبيتش، المهرجان بالهدف الرابع بتسديدة رائعة من مشارف المنطقة على يسار الحارس (ق90+1).

وكان ميلان سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أتالانتا (1-1) في المرحلة الماضية بعد سلسلة من ثلاثة انتصارات، ورفع رصيده الى 63 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن روما، في سعيه إلى منافسة الأخير على البطاقة المباشرة إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، كون السادس يخوض التصفيات.

وحافظ ميلان على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الحادية عشرة على التوالي منذ الاستئناف (ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات).

وأنعش ليتشي آماله في البقاء بفوزه الثمين على مضيفه أودينيزي 2-1، مستغلا السقوط الكبير لمنافسه الوحيد على البقاء جنوى السابع عشر أمام مضيفه ساسوولو بخماسية نظيفة.

وكان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي سمير كايتانو دي سوزا (ق36)، لكن ليتشي رد بهدفين لماركو ماركوزو (ق40 من ركلة جزاء) وجانلوكا لابادولا (ق81).

وعزز ليتشي موقعه في المركز الثامن عشر برصيد 35 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف جنوى، وتأجل بالتالي تحديد الفريق الثالث الذي سيرافق سبال وبريشيا إلى الدرجة الثانية إلى المرحلة الأخيرة السبت، حيث يلعب جنوى مع ضيفه هيلاس فيرونا، وليتشي مع بارما.

وسجل العاجي حامد جونيور تراوري (ق26) ودومينيكو بيراردي (ق39) وفرانشيسكو كابوتو (ق66 و77) وجاكومو راسبادوري (ق74) أهداف ساسوولو.

وأكرم هيلاس فيرونا وفادة ضيفه سبال بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها سامويل دي كاريميني (ق7 و11) ودافيدي فاراوني (47).

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