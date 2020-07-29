«مانشستر سيتي» يحتفظ بتصنيفه الخامس كأغلى علامة تجارية لفريق كرة قدم

المصدر: دبي - سيد صالح

احتفظ فريق «مانشستر سيتي» الإنجليزي بتصنيفه الخامس على قائمة أغلى العلامات التجارية لأندية كرة القدم على مستوى العالم في 2020، التي صدرت أمس عن شركة «براند فاينينس» البريطانية الشهيرة المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالعلامات التجارية.

وكان «مانشستر سيتي» قد احتل المركز الخامس أيضاً على قائمة أغلى العلامات التجارية لأندية كرة القدم على مستوى العالم في 2019، والتي صدرت عن نفس الشركة.

وترصد القائمة التي تصدرها «براند فاينينس» بصفة سنوية أغلى 50 علامة تجارية لفريق كرة قدم على مستوى العالم من حيث القيمة التسويقية للعلامة التجارية في كل عام، وكذلك أقوى 50 علامة تجارية، وأيضاً أعلى 50 قيمة تسويقية لمشروع تجاري تابع لنادي كرة قدم على مستوى العالم.

وبلغت القيمة التسويقية للعلامة التجارية لفريق «مانشستر سيتي» هذا العام 1.124 مليار يورو، تكفلت باحتفاظه بالمركز الخامس في 2020.

وعلى قائمة أقوى 50 علامة تجارية لفريق كرة قدم في 2020، احتفظ «مانشستر سيتي» بمكانته بين العشرة الكبار، حيث صُنّف هذا العام في المركز السابع. كما احتفظ النادي أيضاً بالتصنيف «AAA» الذي يُقَيٍم قوته، وهو ثاني أعلى تصنيفات القوة ارتفاعاً بعد «+AAA».

وسجل النادي ارتفاعاً بقيمة 0.2 درجة في رصيده من قوة العلامة التجارية هذا العام، والذي بلغ 88,8 درجة، بالمقارنة مع 88,6 العام الماضي.

أما الطفرة الأكبر التي حققها «مانشستر سيتي» هذا العام، فهي تقدمه درجة على تصنيف على 50 قيمة تسويقية لمشروع تجاري تابع لفريق كرة قدم على مستوى العالم، حيث صُنّف هذا العام في المركز السابع، بالمقارنة مع المركز الثامن العام الماضي.

وبلغت قيمة مشروع «مانشستر سيتي» التجاري هذا العام 2.748 مليار يورو، مسجلةً قفزة هائلة بلغت نسبتها 17.4% بالمقارنة مع قيمتها في 2019، والتي بلغت 2.850 مليار يورو.

واحتفظ النادي الملكي الاسباني «ريال مدريد» في 2020 بصدارته للتصنيفات الثلاثة، فهو صاحب أغلى علامة تجارية، وإن كانت القيمة التسويقية لعلامته التجارية عانت تراجعاً حاداً هذا العام بنسبة 13.8%، حيث بلغت 1.414 مليار يورو، بالمقارنة مع 1.646 مليار يورو في 2019.

واحتفظ الملكي أيضاً بلقب أقوى علامة تجارية وبنفس تصنيف القوة «+AAA»، وإن كان رصيد قوة علامته قد تراجع أيضاً هذا العام، حيث بلغ 94.9 درجة، بالمقارنة مع 95.5 درجة العام الماضي، أي أن نسبة التراجع بلغت 0.5 درجة.

كما احتفظ ريال مدريد بصدارته لقيم المشروعات التجارية لأندية الكرة، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.4% في قيمة مشروعه في 2020، حيث بلغت 4.198 مليار يورو، بالمقارنة مع 4.179 مليار يورو في 2019.

وقفز «برشلونة» في 2020 إلى المركز الثاني على قائمة أغلى العلامات، من المركز الثالث في 2019، متبادلاً المراكز مع «مانشستر يونايتد».

وارتفعت القيمة التسويقية لعلامة «برشلونة» هذا العام بنسبة 1.4%، لتبلغ 1.413 مليار يورو، بالمقارنة مع 1.399 مليار يورو في 2019.

واحتفظ «برشلونة» بالمركز الثاني على قائمة أقوى العلامات، وبالتصنيف نفسه «+AAA»، فيما تراجع رصيد القوة لدى علامته التجارية بقيمة 1.7 درجة، لتبلغ هذا العام 93.6 درجة، بالمقارنة مع 95.4 درجة العام الماضي.

وتراجعت قيمة مشروع «برشلونة» على نحو ملحوظ هذا العام، حيث حلت رابعة بعد أن كانت ثانية في 2019.

وثأر «مانشستر يونايتد» من تراجع قيمة علامته التجارية لمصلحة «برشلونة»، لينتزع منه المركز الثاني في قيمة المشروع التجاري.

وبلغت قيمة مشروع «برشلونة» 3.387 مليارات يورو في 2020، متقهقرةً بنسبة حادة هي 17.9%، بالمقارنة مع 4.125 مليارت يورو في 2019.

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