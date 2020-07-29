إصابة مهاجم ريال مدريد بـ«كورونا»

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

أعلن نادي ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، إصابة مهاجمه الدولي الدومينيكاني ماريانو دياز بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي: بعد اختبارات كوفيد 19 التي تم إجراؤها على فريقنا الأول لكرة القدم من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، جاءت نتيجة اختبار لاعبنا ماريانو إيجابية. اللاعب في حالة صحية ممتازة ويحترم بروتوكول العزل في المنزل.

ولم يلعب دياز (26 عاماً) كثيراً مع النادي الملكي هذا الموسم بسبب الإصابات التي تعرض لها، والمنافسة القوية في خط الهجوم، حيث خاض خمس مباريات فقط، وسجل هدفاً واحداً في مرمى برشلونة (2 ـ صفر) في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد ثوان قليلة من دخوله مكان الفرنسي كريم بنزيمة في الأول من مارس الماضي.

وبسبب العزل الصحي، لن يتمكن دياز من السفر مع ريال مدريد لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في السابع من أغسطس المقبل (1-2 ذهاباً في مدريد)..

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