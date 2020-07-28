185 ألف يورو ثمن العلم الأولمبي بتوقيع كوبرتان

المصدر: (نيس - أ ف ب)

بيع رسم تمهيدي للعلم الأولمبي من توقيع بيار دو كوبرتان مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة بسعر 185 ألف يورو خلال مزاد نظم في جنوب فرنسا.وقال ألكسندر ديبوسي المدير في دار «كان أنشير» للمزادات، «بيع الرسم إلى جامع برازيلي بسعر 185 ألف يورو تضاف إليه عمولة بنسبة 27 % ليصل إلى 234950 يورو».

ووضع الرسم التمهيدي في العام 1913 البارون بيار دو كوبرتان وأعطي إلى أحد داعميه السويسريين وبقي في العائلة نفسها حتى شرائه قبل فترة قصيرة من جامع قرر طرحه للبيع مجدداً. وكان الرسم مقدراً بسعر يراوح بين 80 و100 ألف يورو وقد أنجز بقلم الرصاص والغواش على ورقة طولها 21 سنتمتراً وعرضها 27,5 سنتمتراً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز