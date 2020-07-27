ليفربول يشيد بإنجازات صلاح ويصفه بالملك المصري

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

أشاد نادي ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بمساهامات نجمه المصري محمد صلاح مع الفريق حيث سجل 19 هدفاً بجانب 10 تمريرات حاسمة ووصفه بالملك المصري، ونشر له بوستر مميز يجسد الأهداف والتمريرات على حسابه الرسمي في تويتر اليوم.

وأحرز صلاح 32 هدفاً في أول مواسمه مع ليفربول بالدوري الإنجليزي (2017-2018)، قبل أن يسجل 22 هدفاً في الموسم الماضي (2018-2019)، ليُتوج بالحذاء الذهبي كهداف للبريميرليغ خلال الموسمين الماضيين

وبات محمد صلاح أسرع لاعب في ليفربول يشارك في تسجيل وصناعة 100 هدف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز فريقه على برايتون بثلاثة أهداف لهدف على ملعب فالمر.

وشهدت المباراة ضد برايتون إحراز صلاح لهدفين ما ساهم في 100 هدف خلال 104 مباريات فقط، ليصبح المهاجم المصري رابع لاعب يصل إلى هذا الرقم بعد أساطير النادي ستيفن جيرارد وروبي فاولر ومايكل أوين.

وأصبح محمد صلاح يمتلك أسرع رقم، بعد مساهمته في تسجيل وصناعة 100 هدف بتاريخ ليفربول، إذ تمكن من صناعة هذا الرقم خلال 104 مباريات فقط، ويمتلك الدولي المصري 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وساهم صلاح في تسجيل 73 هدفا، ولعب 27 تمريرة حاسمة لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم لم يتمكن من الوصول إليه غير ثلاثة لاعبين، هم مايكل أوين عبر 148 لقاء ووروبي فاولر من 158 مباراة، في حين وصل إليه جيرارد عند ظهوره الـ 212 مع ليفربول.

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