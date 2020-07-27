دافيد سيلفا: وداعاً مانشستر سيتي.. وداعاً البرميرليغ

المصدر: أ ف ب

أقر الإسباني دافيد سيلفا أنه "متأثر كثيرا" بعد أن خاض أمس الأحد آخر مباراة له مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، منهيا حقبة عشرة مواسم أمضاها في ملعب الاتحاد حقق خلالها عدة ألقاب.

وخاض سيلفا (34 عاما) مباراته الـ 309 في الـ"برميرليغ" والأخيرة ضد نوريتش سيتي، والتي فاز فيها فريقه بخماسية نظيفة أمس الأحد، قبل أن يخرج وسط تصفيق اللاعبين والحاضرين في الدقيقة 85.

وقال الإسباني "أنا متأثر كثيرا لأنني ألعب معهم منذ عشر سنوات"، معتبرا نفسه محظوظا "للحظات الجميلة الكثيرة" التي عاشها منذ وصوله من فالنسيا في العام 2010.

وحقق صانع الألعاب المخضرم، الذي خاض 125 مباراة دولية مع إسبانيا حقق خلالها لقب كأس العالم عام 2010 وكأس أوروبا عامي 2008 و2012، لقب الدوري الممتاز في أربع مناسبات، إضافة إلى لقبين في مسابقة الكأس وخمسة القاب في كأس الرابطة الإنكليزية وكأس الدرع الخيرية مرتين مع "سيتزنز".

وأضاف سيلفا، الذي خاض 27 مباراة في الدوري هذا الموسم سجل خلالها ستة أهداف "لم أتخيل عندما وصلت إلى هنا أننا سنحقق هذا القدر من الألقاب".

ولا تزال كأس دوري أبطال أوروبا الوحيدة الغائبة عن خزينة سيلفا، الذي قال "آمل أن أحققها هذا الموسم".

ويخوض مانشستر سيتي إياب الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية الأهم على ملعبه في السابع من أغسطس المقبل أمام ريال مدريد الإسباني بعد أن تفوق عليه 2-1 في عقر داره في ملعب "سانتياغو برنابيو" ذهابا.

رحيل بيدرو عن تشلسي

كما أعلن فرانك لامبارد، مدرب نادي تشلسي، أن الإسباني الآخر بيدرو رودريغيز خاض آخر مباراة في الدوري مع البلوز بعد الفوز 2-صفر على ولفرهامبتون.

وقال لامبارد بعد اللقاء "لعب بيدرو آخر مباراة له في البرميرليغ مع النادي".

ودخل الإسباني بديلا في الدقيقة 85، حيث لعب مباراته الـ137 في الدوري الممتاز مع تشلسي الذي انضم إليه عام 2015 قادما من برشلونة، وحقق معه لقب الدوري عام 2017 وكأس انجلترا عام 2018 ولقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" العام الفائت.

وقال بيدرو (32 عاما) في تغريدة عبر حسابه على تويتر بعد اللقاء "آخر مباراة لي في ستامفورد بريدج. شكرا لكل مشجع على الدعم على مر السنوات، وللنادي لإعطائي الفرصة لأكون "بلو" (أزرقا) ولزملائي. ستكونون في قلبي للأبد. فلنصارع الآن على لقب كأس انجلترا".

ولم يلعب بيدرو سوى 11 مباراة هذا الموسم مع تشلسي مسجلا هدفا وحيدا، علما بأنه سجل 43 هدفا في جميع المسابقات مع النادي اللندني.

وستكون الفرصة متاحة أمامه للرحيل بلقب إضافي عندما يخوض تشلسي نهائي كأس انجلترا أمام الغريم أرسنال على ملعب ويمبلي في الأول من أغطس المقبل، إلا أن لقبا في دوري الأبطال هذا الموسم يبدو صعبا بعد خسارة الفريق بثلاثية نظيفة على ارضه أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن النهائي.

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