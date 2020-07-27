ليفربول يتغزل بمحمد صلاح بشعر عربي فصيح

المصدر: البيان الإلكتروني

امتدح نادي ليفربول، نجمه المصري، محمد صلاح، بطريقة خاصة ومميزة، عقب تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ العام 1990.

ونشر الحساب العربي الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" صورة لصلاح من مراسم تتويج "الريدز" بلقب الدوري، وأرفقها ببيت شعري عربي امتدح من خلاله الفرعون المصري، حيث كتب:

فتى إن أُجِد في مدحه فلأنني وجدت مجالا فيه للقول واسع

إن لا أُجِد في مدحه فلأننــــي وثقت به حتى اختصرت الذرائعا

وكان صلاح من أبرز لاعبي ليفربول في الموسم الحالي، حيث ساهم بشكل كبير في تتويج "الريدز" بدرع الدوري الإنجليزي، بتسجيله 19 هدفا.

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