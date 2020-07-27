«طيران الإمارات» تتربع على عرش البطولات الأوروبية

المصدر: دبي - خالد المهيري

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

على الرغم من وباء كورونا الذي ضرب العالم، وأوقف الحياة في الملاعب، إلا أن الأندية الأوروبية التي ترعاها «طيران الإمارات» عادت بقوة لتضرب في دورياتها وتحقق عدداً من الألقاب القوية خلال هذه الفترة الصعبة.

ريال مدريد

النادي الملكي صاحب أكبر الإنجازات الأوروبية والعالمية والتي تضاعفت في عهد شراكته مع «طيران الإمارات» حقق المفاجأة الكبرى وتمكن من الفوز بالدوري الإسباني لكرة القدم وليكون بذلك أول لقب لـ«طيران الإمارات» في عهد كورونا. وتعود العلاقة بين الجانبين إلى عام 2011 عندما وقعت «طيران الإمارات» والنادي الملكي اتفاقية ترعى بموجبها الخطوط الجوية الإماراتية النادي الأبيض للسنوات الخمس المقبلة، إلا أن صيف 2013، كان له طعم آخر بالنسبة لطيران «الإمارات» فبعد أشهر من الترقب، أعلنت الشركة عن توقيعها اتفاقية أصبحت بموجبها راعياً رئيساً للنادي الأغلى في العالم، والأكثر فوزاً بدوري أبطال أوروبا.

وفي عام 2017، أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن طيران الإمارات ونادي ريال مدريد الإسباني توصلا إلى اتفاق لتجديد عقد الرعاية لغاية موسم 2021 - 2022.

آرسنال

على الرغم من خيبات الأمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن نادي آرسنال تمكن من التأهل إلى نهائي بطولة «كأس طيران الإمارات الاتحاد الإنجليزي» والذي سيقام في الأول من أغسطس المقبل.

وللبطولة هذا العام نكهة خاصة، إذ وافقت «طيران الإمارات» الراعي الرسمي للكأس منذ عام 2015 على تسمية البطولة هذا العام «نهائي هيدز أب» لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لدعم الحملة التي أطلقها الأمير ويليام، دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا والمتعلقة بالصحة العقلية. وكانت العلاقة بين «طيران الإمارات» وآرسنال قد بدأت عام 2004 وتم تجديد العقد عام 2018 ومدة خمس سنوات.

وكذلك تفخر «طيران الإمارات» بحيازتها حقوق تسمية ملعب نادي آرسنال الذي بات يعرف بملعب الإمارات. ويتميز هذا الملعب الواقع في شمالي لندن بتصميمه العصري ويتسع لنحو 60 ألف متفرج. يشكل الملعب جزءاً من هوية النادي، وكجزء من اتفاقية الرعاية المجددة، سيحافظ ملعب آرسنال على اسم ملعب الإمارات حتى عام 2028.

إيه سي ميلان

تمكن إيه سي ميلان الإيطالي من العودة إلى الأضواء مجدداً في الأسابيع الأخيرة عقب تحقيقه عدداً من الانتصارات القوية التي سوف تجعله أحد المرشحين للعودة إلى الدوري الأوروبي الذي حرم منه هذا الموسم بقرار من محكمة التحكيم الرياضي «كاس» لعدم احترام النادي الإيطالي العريق قواعد اللعب المالي النظيف.

ويشكل نادي إيه سي ميلان عنصراً أساسياً ضمن رعايات «طيران الإمارات» للأندية الكروية، والتي بدأت بتوقيع اتفاقية رعاية مع النادي في شهر سبتمبر 2007، وفي عام 2010، توسعت «طيران الإمارات» في رعايتها للنادي الإيطالي، لتصبح الشركة بموجبها الراعي الرسمي لقميص النادي.

بنفيكا

احتل بنفيكا هذا الموسم وصافة الدوري البرتغالي ليتأهل إلى التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. كما حجز النادي البرتغالي مكانه في نهائي كأس البرتغال والذي سيقام في الأول من أغسطس المقبل. وكانت العلاقة بين الشركة والنادي البرتغالي قد بدأت عام 2015 عبر اتفاقية للشراكة ورعاية قميص نادي بنفيكا البرتغالي.

ليون

نادي ليون الفرنسي هو الوافد الجديد لباقات رعايات «طيران الإمارات» للأندية الكروية، إذ تم الإعلان في شهر فبراير الماضي عن توقيع عقد رعاية مدة خمس سنوات. وسوف تصبح طيران الإمارات بموجب هذا العقد الراعي الرسمي الرئيس للنادي، ومقره مدينة ليون، من موسم 2020 - 2021.

كما خاض الفريق أولى مبارياته الودية، بشعار «طيران الإمارات» والتي حملت عبارة Dubai is Open في إشارة إلى فتح أبواب المدينة لاستقبال الزوار.

وحرم وباء كورونا النادي الفرنسي من التأهل إلى الدوري الأوروبي عقب قرار إلغاء الدوري الفرنسي، إلا أن النادي يتطلع إلى استكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل أمام يوفينتوس الإيطالي في دور الـ16 للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز