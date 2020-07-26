إبراهيموفيتش: لن أعتزل

المصدر: باريس-أ ف ب

استبعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي، اعتزال كرة القدم قريباً، في شريط مصور نشره، أمس، يستعرض مراحل مسيرته الزاخرة بالأهداف والألقاب.

وقال المهاجم البالغ 38 عاماً: «اعتقدتم أنني انتهيت، وأن مسيرتي ستنتهي قريباً؟ أنتم لا تعرفوني».

وتابع: «طوال حياتي كنت مضطراً للقتال. لم يؤمن أحد بي، لذا كان عليّ الإيمان بنفسي. أراد البعض كسري، لكنهم جعلوني أقوى. أراد البعض استغلالي، لكنهم جعلوني أذكى». وأضاف «والآن تعتقدون أنني انتهيت؟ لديّ أمر واحد لأقوله لكم: أنا لست مثلكم، أنا لست أنتم. أنا زلاتان إبراهيموفيتش، وما زلت أقوم بالإحماء».

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