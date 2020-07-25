آس الاسبانية تصف الليغا بدوري بنزيمة

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

وصفت صحيفة «آس» الاسبانية وعبر غلافها الصادر اليوم السبت 25 يوليو الدوري الاسباني الليغا بانه "دوري بنزيمة" في إشارة إلى النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الذي تألق بصورة لافتة في الدوري الإسباني موسم 2019-2020 وعنونت: «دوري بنزيمة».

ويعتبر بنزيمة من الأوراق الرابحة التي قادت نادي ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الاسباني للمرة 34 في تاريخه، وسجل هذا الموسم مع الريال 21 هدفاً خلف هداف الليغا ليونيل ميسي

ورغم أن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، حصل على جائزة هداف الدوري الإسباني هذا الموسم، إلا أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد يتفوق عليه في إحصائية جديرة بالاهتمام.

حيث سجل بنزيما 21 هدفاً فيما أحرز ميسي 25، ولكن رغم ذلك، نجح ريال مدريد في الظفر باللقب رقم 34 في تاريخه، والأول منذ عام 2017، عندما خاض زين الدين زيدان أول موسم كامل له مع المرينجي.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن كريم بنزيمة سجل 4 أهداف ضد أصحاب المراكز الخمسة الأولى، حيث سجل هدفين ضد فياريال وهدف أمام إشبيلية ومثله ضد أتلتيكو مدريد.

وأضافت، أن بنزيمة سجل 7 أهداف ضد الفرق التي تتواجد ما بين المركزين السادس والعاشر، وهذا يعني أن المهاجم الفرنسي سجل 11 هدفاً (من أصل 21)، ضد أفضل 10 فرق في الدوري الإسباني هذا الموسم.

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