التواء في كاحل مبابي وقلق بشأن قدرته على المشاركة في دوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم السبت ان مهاجمه كيليان مبابي يعاني من التواء في الكاحل تعرض له الجمعة في نهائي مسابقة كأس فرنسا، من دون ان يحدد حاليا ما اذا كان سيشارك في استئناف مسابقة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وتعرض إبن الـ21 عاما لإصابة على مستوى الكاحل الأيمن خلال المباراة النهائية لكأس فرنسا ضد سانت اتيان ليل الجمعة، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف سجله البرازيلي نيمار.

وأصيب مبابي بعد تدخل قاسٍ من قائد سانت اتيان لويك بيران، تسبب ببطاقة حمراء للمدافع الذي كان من المرجح انه يخوض مباراته الأخيرة مع فريقه.

وخرج مهاجم سان جرمان من أرض الملعب دامعا، وعاد في وقت لاحق وهو يستخدم عكازين للمشي، وقد لف كاحله.

وأعلن نادي العاصمة الفرنسية اليوم ان مبابي يعاني من "التواء في الكاحل الأيمن" وضرر "مهم" في الجانب الخارجي منه، مشددا على ان وضعه البدني سيخضع "لعملية إعادة تقييم في الساعات الـ72 المقبلة".

وكان المدرب الألماني للفريق، توماس توخل، قد أبدى قلقه ليل الجمعة من الإصابة التي تعرض لها مبابي.

وقال توخل "الجميع قلق. كل من شاهد الخطأ قلق. بالطبع أنا قلق".

وتابع "علينا ان نكون صبورين لأنه ليست لدينا أي أنباء (عن طبيعة الإصابة ومدى خطورتها)".

وتأتي الإصابة مع استعداد سان جرمان لخوض نهائي ثانٍ على المستوى المحلي، وذلك ضد ليون في مسابقة كأس الرابطة الجمعة المقبل، والأهم التحضير لاستكمال دوري الأبطال الشهر المقبل.

ويلاقي بطل فرنسا أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي المسابقة القارية، والذي ينطلق في 12 أغسطس في العاصمة البرتغالية لشبونة. وتستكمل المسابقة بنظام بطولة ختامية، بعد تعليق منافساتها منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشر سانت اتيان عبر حسابه على "تويتر" ليل الجمعة السبت، صورة لقائده وهو يرافق مبابي أثناء خروجه من أرض الملعب، مرفقة بتعليق موجه الى مبابي جاء فيه "لويك بيران، سانت اتيان، وكرة القدم الفرنسية يأملون في رؤيتك مجددا على أرض الملعب في أسرع وقت ممكن".

وأعاد مهاجم سان جرمان نشر هذه التغريدة صباح السبت.

وفي وقت لاحق اليوم، نشر مبابي صورة له وهو يبتسم ويرفع إبهام اليد اليسرى، مرفقا إياها بتعليق جاء فيه "الاستيقاظ بطلاً.. ليس هناك إحساس أفضل. شكراً لكم جميعاً على رسائلكم. أنا ممتن جداً لكم. قبلاتي للجميع ونهاية أسبوع موفقة".

وكان مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني قد أعرب عن "أسفه" لإصابة مبابي، آملا في ألا تكون خطرة.

ويعد مبابي من أبرز اللاعبين الفرنسيين في الوقت الراهن، وكان له دور أساسي في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

ومع باريس سان جرمان، سجل مبابي 26 هدفا في 32 مباراة في مختلف المسابقات (بحسب الموقع الالكتروني للفريق) خلال موسم 2019-2020 الذي أنهي بشكل مبكر على الصعيد المحلي بسبب "كوفيد-19"، مع تتويج نادي العاصمة الفرنسية باللقب.

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