هاري كين لن يغادر توتنهام

المصدر: البيان الإلكتروني

حصل البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي على طمأنة من دانييل ليفي رئيس السبيرز، بأنه لن يضطر إلى بيع المخضرم هاري كين نجم هجوم الفريق اللندني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وازدادت المخاوف من أن توتنهام ربما يضطر لبيع هاري كين مهاجم وقائد المنتخب الإنجليزي، فيما تسعى إدارة النادي إلى مواجهة التأثيرات المالية العصيبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ كوفيد-19.

ومع ذلك أصر مورينيو، المدير الفني لناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق على أنه لا يزال لديه القدرة على إحداث تغييرات طفيفة على صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

ونقلت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية عن مورينيو تصريحاته: «هل حصلت على تأكيدات بأنني لن احتاج إلى بيع اللاعبين الأساسيين هذا الصيف؟ أجل».

وأوضح مورينيو: «ستكون هناك تغييرات طفيفة- تعديل كبير يحتاج الكثير من الأموال».

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