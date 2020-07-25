إصابة تشافي بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

خضع الإسباني تشافي، النجم السابق لبرشلونة ومدرب السد الحالي لفحص كشف فيروس كورونا المستجد جاءت نتيجته إيجابية، بحسب ما كشف فريقه السبت.

ونقل حساب السد عبر "تويتر" عن تشافي (40 عاما) قوله "اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسه أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف".

وأضاف "قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-19".

وتابع "لحسن الحظ أشعر أني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل، سأكون حريصاً جداً على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل".



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