مصور برشلونة الخاص خارج أسوار النادي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عدم تجديد عقد مصور الفريق الخاص، سانتياغو غارسيس، وفقاً لما ذكرته "سكاي نيوز"، وذلك بعد سنوات طويلة أمضاها في التقاط الصور لمباريات "البلوغرانا".

واشتهر غارسيس بالصور التي التقطها في مباراة برشلونة مع باريس سان جرمان بدوري الأبطال سنة 2017، والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني بنتيجة 6-1، حيث سجل النادي الإسباني وقتها أكبر عودة في مباراة الإياب بتاريخ البطولة، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بنتيجة 4-0 لصالح النادي الباريسي.

ووفق ما ذكرت صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية، فإن برشلونة لن يجدد عقد غارسيس رغم تاريخه الطويل الحافل بالصور المميزة التي التقطها لنجوم النادي في لحظات مهمة وخصوصا الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي نال لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السابعة، وهو رقم قياسي، بعدما سجل هدفين في فوز برشلونة الساحق 5-صفر على مستضيفه ألافيس في الجولة الأخيرة، علما أنه سجل مع النادي الكتالوني في كل المسابقات هذا الموسم 30 هدفا.

جدير بالذكر أن الصحيفة الإسبانية لم تكشف عن الأسباب التي دفعت برشلونة إلى اتخاذ قرارها بعد تجديد عقد غارسيس.

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