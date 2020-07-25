تعرف على شرط بيل الوحيد للرحيل عن ريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف موقع le10sport الفرنسي، الجمعة، عن شرط وحيد يمكن أن يدفع الويلزي، غاريث بيل، للرحيل عن ريال مدريد الإسباني.

ووفقا للموقع الفرنسي، فإن بيل، لن يرضى الرحيل عن "سنتياغو بيرنابيو"، معقل النادي "الملكي"، إلا في حالة واحدة، وهي إيجاد عرض يحصل من خلاله على نفس راتبه في الريال.

ولا يزال بيل، البالغ 31 عاما، اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد بعقده الحالي، الذي ينتهي عام 2022، ويصل إلى حوالي 600 ألف جنيه إسترليني (768 ألف دولار) في الأسبوع الواحد، ولهذا السبب كان ريال مدريد راغبا في التخلص منه الصيف الماضي، لكن العروض التي تلقاها "المرينغي" لم تكن مغرية.

ويجد غاريث بيل نفسه الآن في وضع صعب، فهو غير مرغوب فيه من قبل مدربه الحالي زيدان، وبعيد تماما عن حساباته، كما أنه مكلف للغاية من الناحية المالية بالنسبة لأي ناد قد يرغب في خدماته.

سجل بيل أكثر من 100 هدف مع ناديه الحالي، وفاز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في ريال مدريد، لكنه اكتفى بتسجيل أربعة أهداف فقط لفريقه في الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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