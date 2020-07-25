مبابي يُطمئن الرئيس الفرنسي على إصابته ويخضع للفحص اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

اطمأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إصابة النجم الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بعد التتويج بلقب كأس فرنسا على حساب سانت إيتيان، حيث حرص ماكرون خلال تسليمه الميدالية الذهبية على توجيه سؤال له حول إصابته.

وتعرض مبابى لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد سانت إيتيان بعد عرقلته من لويك بيران، لاعب الأخير الذى تعرض للطرد المباشر من حكم اللقاء، ودخل لاعبي الفريقين في مناوشات قوية فيما بينهم، واستبدل في الدقيقة 33 من زمن اللقاء، ودخل بدلا منه اللاعب الإسباني بابلو سارابيا، وقد ظهر بالعكازات في الشوط الثاني.

وبعد المباراة سأل ماكرون مبابي هل هناك أي كسر؟ فأجابه مبابي: لا لا لا أعتقد ذلك، سأذهب إلى المستشفى لاحقاً للتأكد".

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب الشاب للفحوصات صباح اليوم، للتوقف حول مدى إصابته.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره ليون يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس الرابطة الفرنسية، قبل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بأغسطس.

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