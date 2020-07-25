كلوب ينفي غرور ليفربول ويوجه رسالة قوية لمدرب تشلسي

المصدر: وكالات

رد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشلسي، بعدما اتهم الأخير بطل الدوري الإنجليزي بالغرور منذ الفوز باللقب، قائلا، الجمعة، إن المدير الفني الشاب بحاجة إلى تعلم الكثير.

ودخل لامبارد في مشادة كلامية مع مساعد كلوب، بيبين ليغيندرز، بينما كان ليفربول يهزم تشلسي 5-3، الأربعاء، وقد تم تداول مقطع مصور له على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال لامبارد بعد المباراة: "لعب نظيف مع ليفربول، لقد فازوا بالدوري، لكنهم لا يتعين عليهم الشعور بالغرور الشديد بهذا".

وشعر كلوب بالسخط إزاء ميل لاعب خط وسط منتخب إنجلترا السابق إلى بث مظالمه علنا بعد المباراة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مباراة ليفربول الأخيرة في الموسم ضد نيوكاسل، الأحد: "لا يمكنك اتهامي وفريقي بشيء من هذا القبيل لأننا لسنا مغرورين. كان فرانك في حالة مزاجية تنافسية حقا وأنا أحترم ذلك كثيرا. من وجهة نظري في هذا النوع من المواقف، يمكنك أن تقول إلى حد بعيد ما تريد. ولكن، بالنسبة لي، بعد انتهاء المباراة بالكامل".

وأضاف "لكن ما عليه (لامبارد) أن يتعلمه هو إنهاء الأمر مع صافرة النهاية ولكنه لم يفعل ذلك. في لحظة كهذه، في حجة ما قد تقول شيئا يؤذي الشخص الآخر".

وتابع قائلا إن لامبارد كان بإمكانه اختيار "إغلاق صفحة" الجدل، لكنه لم يفعل "وهذا ما لم يعجبني".

وأشار كلوب إلى أنه "على فرانك أن يتعلم هذا ولديه كثير من الوقت للتعلم لأنه مدير فني شاب".

وتفوه لامبارد مرارا بكلمة بذيئة للتنفيس عن غضبه تجاه مقاعد بدلاء ليفربول، ومع كون ملعب آنفيلد فارغا تقريبا لأنه لا يسمح بحضور الجمهور، تسنى سماع كثير من الجدل بوضوح.

وقال لامبارد، الجمعة، إنه يشعر بالأسف إزاء تصرفاته.

وأضاف "أعتقد أنه من حيث اللغة التي استخدمتها، يؤسفني ذلك، لأنني أعتقد أن هذه الأشياء تتردد كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي. لدي ابنتان تتابعان وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك أشعر بأسف إزاء هذا".

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