سرقة منزل فابينيو خلال احتفال ليفربول

المصدر: (لندن - رويترز)

قالت وسائل إعلام بريطانية إن منزل لاعب وسط ليفربول البرازيلي فابينيو تعرض للسرقة في الوقت الذي شارك فيه اللاعب في احتفالات فريقه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن اللصوص دخلوا منزل فابينيو (26 عاماً) صباح الخميس وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة مستغلين عدم وجود أي أشخاص في المنزل. وقال متحدث باسم شرطة منطقة مرسيسايد في بيان إلى وسائل الإعلام البريطانية إن الشرطة عثرت على السيارة في ويغان في وقت لاحق.

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