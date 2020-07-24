موسم «البريميرليغ» الجديد ينطلق دون جماهير

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة أن الموسم 2020-2021 سيبدأ في 12 سبتمبر وينتهي في 23 مايو المقبلين، وتعني الانطلاقة في سبتمبر أن الموسم الجديد سيبدأ بحكم المؤكد خلف الأبواب الموصدة دون جماهير، حيث من المقرر أن يعود المشجعون إلى الملاعب في إنجلترا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل على أساس احترام التباعد الاجتماعي.

وستحظى معظم الأندية باستراحة لمدة سبعة أسابيع بين نهاية الموسم الحالي الذي يختتم في عطلة هذا الأسبوع وبدء الموسم الجديد.

وقد لا تتعدى إجازة مانشستر سيتي وتشلسي ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون ثلاثة أسابيع فقط إذا واصلوا تقدمهم في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في أغسطس.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في لشبونة يوم 23 أغسطس ونهائي الدوري الأوروبي قبلها بيومين في كولن الألمانية.

وأوضحت الرابطة في بيان لها: "وافق الشركاء في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على بدء موسم الدوري الممتاز 2020-2021 في 12 سبتمبر 2020. على أن تقام المرحلة الأخيرة في 23 مايو 2021".

وأكدت الرابطة أن بطولات الدرجات الأدنى (الأولى والثانية والثالثة) ستبدأ أيضا في الأسبوع نفسه.

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