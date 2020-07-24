برشلونة يتعرض إلى قرصنة إلكترونية جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أشارت تقارير صحيفة، اسبانية، إلى تعرض نادي برشلونة لهجوم إلكتروني جديد عن طريق حسابات وهمية لتشوية هيئة النادي الكتالوني ورئيسه الحالي، جوسيب ماريا بارتوميو.

وأكدت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" وجود هجمات إلكترونية منظمة هذا الموسم، على الفريق بهدف تدميره والتأثير عليه في مختلف المنافسات.

وشملت هذه الهجمات أيضا رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، من خلال التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، تركتها حسابات وهمية يتم إدارتها بشكل إلكتروني.

وجاء ذلك بعد التقرير الذي نشرته شركة "ديلويت - Deloitte"، المتخصصة في الأمن المعلوماتي وحماية حسابات برشلونة، حيث أكدت أن 12.5% من التعليقات السلبية جاءت من مستخدمين وهميين.

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