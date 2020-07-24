كورونا يقضي على حياة لاعبة كرة قدم بعمر ال17

المصدر: البيان الإلكتروني

نعت ماتي باوتيستا، مهاجمة المنتخب الفلبيني لكرة القدم للسيدات، أختها أليانا التي وافتها المنية عن عمر 17 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة "Rappler" الفلبينية، كانت الراحلة مصابة بالتهاب في الدماغ والنخاع الشوكي قبل أن تتضاعف مشاكلها الصحية بالإصابة بفيروس كورونا.

وكانت أليانا لاعبة في أكاديمية "ميريام" المحلية لكرة القدم، ولديها فرص كبيرة للعب على المستوى الاحترافي.

وأعرب الاتحاد الفلبيني لكرة القدم في بيان رسمي عن تعازيه لعائلة وأصدقاء أليانا.

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