كوريا الجنوبية تسمح بعودة الجمهور إلى مباريات كرة القدم والبيسبول

المصدر: أ ف ب

قررت كوريا الجنوبية السماح بحضور عدد محدود من المشجعين مباريات كرة القدم والبيسبول بحسب ما أعلن مسؤول الجمعة، وذلك ضمن مساعي السلطات بالعودة الى الحياة الطبيعية بعد النجاح في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت كوريا الجنوبية في الفترة الأولى لتفشي فيروس "كوفيد-19" الأكثر تضررا في العالم بعيدا عن الصين، لكنها نجحت في السيطرة عليه بشكل كبير من خلال برنامج "التتبع والاختبار والمعالجة"، من دون أن تضطر الى فرض الإغلاق التام.

وبدأت كوريا الجنوبية في تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في أوائل مايو تزامنا مع السماح بعودة بعض البطولات الاحترافية، مثل البيسبول وكرة القدم اللذين أطلقا موسمهما الجديد خلف أبواب موصدة.

وقال يون تاي-هو من المقر المركزي لإدارة الكوارث إنه سيسمح للمشجعين اعتبارا من الأحد بملء حوالي 10 بالمئة من المقاعد في مباريات البيسبول الاحترافية، مضيفا أنه سيسمح بنفس النسبة في مباريات كرة القدم اعتبارا من أوائل أغسطس.

وأشار يون الى أنه "سيتم بيع جميع التذاكر مسبقا عبر الإنترنت لتسجيل من سيتم قبوله بدخول الملاعب، وسيطلب من كل متفرج ارتداء كمامة" طوال وقت المباريات.

وتراوح عدد الإصابات الجديدة اليومية بـ"كوفيد-19" بين قرابة 25 الى 60 حالة في الأسابيع الأخيرة، معظمها في العاصمة سيول وضواحيها حيث يعيش نصف السكان.

ومن أصل الحالات الـ41 التي أعلن عنها الجمعة (وصل إجمالي حالات الإصابة بالبلاد الى 13979)، كان هناك 28 حالة إصابة محلية مقابل 13 حالة لاشخاص قادمين من الخارج.

وحذرت السلطات من أن الحالات المؤكدة التي سيعلن عنها السبت، ستزيد على الأرجح عن 100 حالة، حيث يظهر قرابة 90 عاملا كوريا من أصل 300 عادوا للتو من العراق، عوارض الإصابة بالفيروس.

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