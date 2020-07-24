رسمياً..هندرسون يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

اختير الدولي الإنجليزي، جوردان هندرسون، قائد نادي ليفربول، بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، كأفضل لاعب في "البريميرليغ" في الموسم المنقضي.

وجاء اختيار هندرسون وفقاً بناء على تصويت أعضاء رابطة الدوري الإنجليزي، وكتاب الرياضة، اليوم الجمعة.

واحتل المراكز الأربعة التالية في القائمة، لاعب مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، ومهاجم مانشستر يونايتد، الإنجليزي ماركوس راشفورد، وثنائي ليفربول، الهولندي فيرغيل فان دايك، والسنغالي ساديو ماني.

وشارك هندرسون في 30 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، سجل فيها 4 مرات، وصنع 5 أهداف.

وعلق هندرسون على نيله الجائزة بالقول: ”أريد توجيه التحية لكل من ساندني وصوّت لي للحصول على هذه الجائزة ولرابطة النقاد“.

وأضاف قائد ليفربول: ”يمكنكم النظر لمن فازوا بهذه الجائزة من قبل لتعرفوا أهميتها، ستيفن جيرارد ومحمد صلاح ولويس سواريز، تشرفت باللعب معهم جميعا“.

وتابع الدولي الإنجليزي: ”الجوائز الفردية تمنحك الشعور بالسعادة بكل تأكيد، ولكنها لا تعني أي شيء لو لم تحصل معها على ألقاب جماعية، لذلك حصولنا على الدوري هذا الموسم يجعل فرحتي تكتمل“.

وأردف ”حققنا ما وصلنا له لأن كل عضو في ليفربول كان رائعًا. ليس فقط في المباريات أو في القيام بالأشياء التي تتصدر العناوين الأولى والصفحات الخلفية، لكن خلال العمل يوميًا في التدريب“.

وانتقل هندرسون، البالغ من العمر 30 عاما، لليفربول من سندرلاند، صيف 2011، وشارك مع الريدز في 364 مباراة، سجل فيها 29 هدفا، وصنع 50.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول نال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2019/2020، للمرة الأولى بعد غياب 30 عاما، وللمرة الـ19 في تاريخه.

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