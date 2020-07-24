باريس سان جيرمان يواجه سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا الليلة

المصدر: البيان الإلكتروني

تنطلق في الحادية عشر وعشر دقائق مساء اليوم، الجمعة، المباراة النهائية لبطولة كأس فرنسا بالموسم الجاري 2019-2020، حيث يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع نظيره سانت إيتيان على ستاد "دو فرانس" في مدينة سان دوني بالعاصمة "باريس".

وتعود عجلة كرة القدم للدوران من جديد في فرنسا بشكل رسمي الليلة، بعد توقف المنافسات الرياضية منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقرر إلغاء النسخة الحالية من الدوري الفرنسي بعد صعوبة استئناف المسابقة في نهاية أبريل الماضي وتقرر بشكل رسمي تتويج باريس سان جيرمان باللقب باعتباره صاحب الصدارة.

وتأهل سان جيرمان إلى المباراة النهائية لكأس فرنسا 2020 بعد تغلبه على مضيفه فريق ليون، بنتيجة 5 – 1، ليصل إلى نهائي البطولة للعام السادس على التوالي.

وحجز فريق سانت ايتيان مقعده في النهائي بعد فوزه القاتل على ضيفه فريق رين، بهدفين مقابل هدف، على ملعب "جيوفروى جيشار"، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً محدوداً، وفقًا لما كشفه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت، في وقت سابق بأن النهائي سيقام في حضور خمسة آلاف متفرج.

ويتسلح باريس سان جيرمان في مواجهة اليوم بالخط الهجومي الناري الذي يأتي على رأسه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي الشاب كيليان مبابي، بالإضافة إلى الثنائي الأرجنتيني ماورو إيكاردي وأنخل دي ماريا.

وحقق البي إس جى الفوز في المباريات الودية الثلاثة التي خاضها تحضيرا لنهائي كأس فرنسا واستئناف مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كان أخرها الفوز على سيلتك الاسكتلندي، بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب "حديقة الأمراء"، سبقها باكتساح نظيره فريق واسلاند بيفرين البلجيكي، بنتيجة 7-0، وتولوز بتسعة أهداف دون رد.

يذكر أن فريق رين هو حامل لقب كأس فرنسا في نسخته الأخيرة، بعد تفوقه على باريس سان جيرمان، بركلات الترجيح 6-5.

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