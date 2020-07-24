تغريم بطل ملاكمة بسبب دعوته لضرب الزوجات

المصدر: وكالات

قرر مسؤولو الملاكمة في بريطانيا، تغريم بطل العالم في وزن فوق المتوسط من منظمة الملاكمة العالمية، بيلي جو سوندرز، بعد إدانته بسوء التصرف، بسبب مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي نصح خلاله الرجال بضرب زوجاتهم خلال فترة العزل العام بسبب جائحة كورونا.

وقال مجلس الملاكمة البريطاني في بيان، إنه تم تغريم بيلي جو سوندرز 15 ألف جنيه استرليني، لكنه قرر رفع عقوبة إيقاف رخصة الملاكم التي صدرت في مارس الماضي.

وأوضح المجلس في بيان: "بعد سماع شرح السيد سوندرز للمسألة، أدانت لجنة انضباط الملاكم بسوء التصرف وغرمته 15 ألف جنيه إسترليني سيتم التبرع بها لمؤسسات خيرية".

وخلال مقطع فيديو بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، وجه الملاكم البريطاني لكمتين إلى أكياس للتدريب على الملاكمة، قائلا إن الرجال "يحتاجون إلى التصرف بهذا الشكل إذا كانت زوجاتهم وصديقاتهم يثرثرن ويجادلن كثيرا، بينما يحاول الرجال التحلي بالصبر".

وأضاف: "في اليوم السادس ستنفجر حتما من الغضب"، موجها نصائح عن "توجيه لكمات في الذقن" و"كيفية القضاء عليهن".

وقال لمحطة توك سبورت الإذاعية: "أكرر اعتذاري للجميع.. كنت أعتقد في البداية أنها مزحة، لم أحسن التصرف. راجعت الفيديو وتيقنت من الضرر الكبير الذي سببه لسيدات يعانين من العنف الأسري".

واعتذر سوندرز عن هذا الفيديو، وكرر الأمر في تصريحات إذاعية تعهد خلالها أيضا بالتبرع بمبلغ 25 ألف جنيه إسترليني (31 ألف دولار) لمؤسسات خيرية محلية تتعامل مع قضايا "العنف الأسري".

وتابع: "كان خطأ ساذجا، لكني لم أكن أقصد الإساءة لأي شخص. بالطبع لم تكن نيتي الترويج للعنف الأسري"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان من المقرر أن يلتقي سوندرز مع المكسيكي كانيلو ألفاريز لتوحيد ألقاب وزن فوق المتوسط في الثاني من مايو في لاس فيجاس، قبل تفشي فيروس كورونا.

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