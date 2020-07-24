يوفنتوس يخسر التتويج المبكر ونجمه كوستا

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد خسارته للتويج المبكر أمس أعلن يوفنتوس اليوم الجمعة، تعرض نجمه كوستا للإصابة التي ستبعده عن المشاركة في مباريات الفريق حتى ختام الدوري الإيطالي.

وذكر يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، أن البرازيلي دوجلاس كوستا جناح الفريق، خضع لفحوصات طبية وتصوير بالرنين المغناطيسي بمركز اليوفي الطبي، صباح اليوم.

وأضاف أن الفحوصات كشفت تعرض كوستا لإصابة من الدرجة الثانية في العضلة الطويلة بالفخذ الأيمن، مشير إلى أن اللاعب سيغيب لمدة أسبوعين على الأقل، حيث سيتم تقييم حالته بعد 15 يومًا.

وبالتالي سيغيب دوجلاس كوستا عن بقية مباريات يوفنتوس في الكالتشيو أمام سامبدوريا وكالياري وروما.

كما يواجه كوستا، خطر الغياب عن إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي، في 7 أغسطس المقبل.

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