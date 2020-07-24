ماذا قال صلاح عن التتويج بلقب البريميرليغ وكلوب وكولومبيا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدث النجم العربي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول لإذاعة «لا إف إم» الكولومبية، وتحدث عن علاقته بكولومبيا في ظل ارتباطه بوكيل أعمال كولومبي هو رامي عباس، وتأثير الحصول على لقب البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا، ورأيه في فالكاو ولاعبيه المفضلين وأمور أخرى.

فعن كون وكيله كولومبي، قال صلاح: «وكيلي ومحاميّ كولومبي، أتيت إلى كولومبيا مرة واحدة، شعبها سعيد وودود، إنهم شبيهون جدا بنا كمصريين، ذكرياتي في كولومبيا هي أن البلد رائع، لقد امتلكنا وقتا نادرا للمشي، كان الجو مذهلا، المرة الوحيدة التي أتيت فيها إلى هنا قضيت وقتا عظيما».

أما عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، فقد قال صلاح: «إنه شعور رائع، طالما قلت إننا سنفوز به، الشيء الأكثر جمالا هو رؤية الجماهير سعداء وهذا أمر رائع، الشيء الأروع هو التتويج باللقب بعد 30 عاما من غيابه عن ليفربول».

وعن قدراته التهديفية التي تعززت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، قال الفرعون المصري: «اللعب كجناح أكثر ربما يقلل التهديف ولكن الفوارق التهديفية بين الموسم الحالي والماضي ليست كبيرة، لا يهمني كثيرا ما أحصد من جوائز فردية والأهم بالنسبة لي الألقاب الجماعية».

وكال المديح لمدربه الألماني يورغن كلوب فقال: «في كرة القدم لا أسرار، لقد أتى وعزز العمل القوي والعقلية الانتصارية، تحدث معي عندما أتيت عن خطته وراقتني».

كما يرى صلاح أن الموسم المقبل سيكون أكثر صعوبة في ظل رغبة الجميع بإنزاله من اللقب في إنجلترا، وكذلك على صعيد التنافس في دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه في الوقت الراهن، وفق ما ذكرت "آس".

وحدثته الإذاعة الكولومبية عن فالكاو، النجم الكولومبي الشهير، فقال إنه لاعب ممتاز لا يتوقف عن تسجيل الأهداف، وإنه رغم عدم معرفته به إلا أن كل من يعرفه يقول إنه شخص لطيف، مؤكدا أن كولومبيا تمتلك منتخبا قويا خاض الفراعنة ضده لقاء وديا قويا في كولومبيا قبل كأس العالم 2018.

وعن الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، قال صلاح: «كان لقاء ممتعا بين خصمين كبيرين، كانوا أكثر حظا منا وهم يمتلكون فريقا كبيرا وحارسا فعل كل شيء، ولكن هذه هي كرة القدم، كاسب واحد فقط، وكانت تلك هي دورة مكسب أتلتيكو مدريد».

وعن قدوته في الطفولة بين لاعبي كرة القدم، قال صلاح: «لقد أتيت من مصر وهذا أمر صعب، العديد من اللاعبين الرائعين موجودون في كولومبيا والبرازيل وفرنسا وفي كل مكان ويملكون تاريخا كبيرا، بالنسبة لي لطالما أعجبت بتوتي وزيدان ورونالدو».

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