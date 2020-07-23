شاهد .. الليغا يوثق أجمل اهداف الجولة الأخيرة

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

وثق الحساب الرسمي للدوري الاسباني "الليغا" في تويتر لأجمل أهداف ونجوم الجولة 38 من الدوري الاسباني "الليغا" عبر فيديو نشره اليوم وكان في مقدمة نجوم الجولة قائد برشلونة ميسي، وقائد ريال مدريد راموس، وجيرارد مورينو نجم فياريال.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قد توج بلقب الهداف هذا الموسم برصيد 25 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعدما سجل هدفين في لقاء برشلونة وديبورتيفو ألافيس، يليه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد برصيد 21 هدفاً.

ويحتل جيرارد مورينو، مهاجم فياريال المرتبة الثالثة برصيد 18 هدفاً ويأتي خلفه لويس سواريز، نجم البلوجرانا برصيد 16 هدفاً.

وفيما يلي القائمة الكاملة لهدافي الليغا :

1- ليونيل ميسي.. 25 هدفاً

2- كريم بنزيما.. 21 هدفاً

3- جيرارد مورينو.. 18 هدفاً

4- لويس سواريز.. 16 هدفاً

5- راؤول جارسيا.. 15 هدفاً

6-ياجو أسباس.. 14 هدفاً

7- أوكامبوس .. 14 هدفاً

8- أنتي بوديمير .. 13 هدفاً

9- ألفارو موراتا .. 12 هدفاً

10- لوكاس بيريز .. 11 هدفاً

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