"تريزيغيه" يهنئ محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي بصورة وتعليق

المصدر: البيان الإلكتروني

حرص النجم المصري محمود حسن "تريزيغيه"، المحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزى، على تهنئة مواطنه محمد صلاح، بعد تتويج فريقه ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز.

ونشر "تريزيغية" عبر حسابه في موقع "إنستتغرام"، صورة له مع صلاح وعلق عليها قائلا "مبروك أخي

وتسلم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأربعاء، عقب نهاية المباراة التي جمعته يضيفه تشيلسي (5-3)، لحساب المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري.

وكان صلاح، تفاعل قبل أيام مع تسجيل "تريزيغيه"، لهدف ثمين لأستون فيلا في شباك أرسنال، حيث نشر الفرعون المصري عبر خاصية "ستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة احتفال زميله في المنتخب المصري بعد هزه لشباك أرسنال، وأرفق الصورة بقلبين كبيرين تعبيرا عن الحب والتعاطف مع مواطنه "تريزيغيه".

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