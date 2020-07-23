اتهام نجم الكرة الإسبانية دافيد فيا بالتحرش وناديه السابق يفتح تحقيقاً

المصدر: وكالات

أعلن نادي نيويورك سيتي الأمريكي لكرة القدم، أمس الأربعاء، أنه فتح تحقيقا في اتهام مهاجمه السابق، النجم الإسباني، دافيد فيا، بالتحرش.

وكتب النادي في بيان: "علم نادي نيويورك سيتي لكرة القدم بالمزاعم التي أدلت بها متدربة سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نأخذ هذه المسألة على محمل الجد، ولا نتسامح مع أي نوع من المضايقة في أي مجال من مجالات مؤسستنا. بدأنا على الفور التحقيق في الأمر".

وكانت متدربة سابقة في النادي، تحمل اسم "Skyler B" على موقع "تويتر"، نشرت في الـ17 من الشهر الحالي، تدوينة قالت فيها إن فيا كان "يتحسس جسدي كل يوم خلال فترة الخمس سنوات التي قضاها مع النادي"، مضيفة "ظننت أنني حصلت على فرصة العمر بالعمل في نادي نيويورك سيتي.. ما حصلت عليه كان دافيد فيا يلمسني كل يوم، وكان رؤسائي يعتقدون أنها مادة كوميدية رائعة، النساء شجاعات بما يكفي لسرد قصصهن بصوت عال يوما ما".

وأكملت: "كانت المضايقات التي مررت بها في نادي نيويورك سيتي سيئة للغاية لدرجة أن فكرة الرياضة المهنية ترعبني الآن، البقاء في هذا المجال يخيفني، سأقوم بتغيير مهنتي بأكملها، لأن القرف الذي فعلوه بي دمر أحلامي".

ودافع فيا (38 عاما)، الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا ونجم نادي برشلونة السابق، عن ألوان نادي نيويورك سيتي بين العامين 2014 و2018، حيث خاض مع الفريق 126 مباراة وسجل له 80 هدفا.

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