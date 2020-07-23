مقابل 22 مليون يورو سنوياً.. راموس يتلقى عرضاً مغرياً للعب في الدوري الصيني

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن قائد ريال مدريد الاسباني، سيرجيو راموس، تلقى عرضًا براتب خرافي من أحد أندية الصين، حيث ينتهي عقد النجم المخضرم في 30 يونيو 2021.

وبحسب موقع "ديفنسيا سنترال" الإسباني، فإن راموس تلقى عرضًا من أحد الأندية بالدوري الصيني براتب قدره 22 مليون يورو لكل موسم، حيث يستهدف ضمه نهاية موسم 2020/2021 بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، ليضمه بالمجان.

راموس يحصل الآن على 13 مليون يورو في الموسم مع ريال مدريد، وإذا وافق على هذا العرض، سيكون ثاني أعلى لاعب إسباني أجرًا في العالم بعد أسطورة برشلونة أندرياس إنييستا، الذي يحصل على 25 مليون يورو مع فيسيل كوبي الياباني.

وخاض راموس 35 مُباراة مع الملكي هذا الموسم في الليغا، وكان له دور بارز في التتويج بلقب الدوري الإسباني رقم 34 في تاريخ النادي.

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