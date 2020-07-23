كلوب: سعادتنا بلقب الدوري الإنجليزي منقوصة لهذا السبب؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أبدى الألماني يورغن كلوب سعادته الكبيرة بالإحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن الاحتفال كان ينقصه الجمهور الذي يستحق هذا اللقب، لولا فيروس كورونا الذي تسبب في خلو المدرجات وإقامة المباريات خلف أبواب مغلقة.

واحتفل نادي ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الانجليزي لأول مرة بعد غياب 30 عاما ولكن وسط مدرجات خالية بعد فوز الريدز مساء الأربعاء على تشيلسي 5-3 في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وقال كلوب خلال تصريحات بعد المباراة: " ماذا يمكنني أن أقول ؟ قبل 5 سنوات قلت للجماهير أرجوكم تحولوا من مشككين إلى واثقين وقد فعلوا ذلك ودعمونا بكل شيء، شكراً لكم هذا اللقب لكم أنتم جماهير ليفربول".

أضاف: "عندما يختفي هذا الفيروس القذر سنحتفل مجدداً مع جماهيرنا باللقب، لقد كنت غاضبًا في اللقاء، ولم أنوي أن أكون كذلك، علينا أن نتجهز لذلك، عندما ينتهي أمر كورونا سنحتفل".

وتابع: " نحن أبطال إنجلترا وأوروبا والعالم، لا أستطيع أن أكون أكثر فخراً".

وأتم: "بكل تأكيد قدمنا عمل رائع، اعتقد أننا قدمنا عرضا رائعا، كما أنني أحب اللاعبون وأنا فخور بهم".

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