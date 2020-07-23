"زينيت" بطلاً للدوري الروسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أسدل الستار على الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، أمس الأربعاء، بفوز ساحق وثمين لفريق كراسنودار على ضيفه أخمات برباعية، وفوز بطعم الهزيمة لتسيسكا موسكو على ضيفه تامبوف بثنائية.

واحتل فريق كراسنودار المركز الثالث في الدوري، برصيد 52 نقطة، وضمن بذلك مشاركته في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ".

بينما اكتفى تسيسكا موسكو بالمركز الرابع، برصيد 50 نقطة، وسيخوض الملحق المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليغ".

بينما احتفظ فريق زينيت بطرسبورغ باللقب للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخ الدوري، وتلاه في المركز الثاني فريق لوكوموتيف موسكو، وسيشارك الفريقان في دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات مباشرة.

بينما ودع فريقا كريليا سوفيتوف وأورينبورغ الدوري الروسي الممتاز، وسيحل محلهما في دوري الأضواء، كل من بطل دوري الدرجة الأولى، فريق روتور من مدينة فولغوغراد، ووصيفه خيمي من مقاطعة موسكو، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وتصدر الإيراني سردار أزمون، مهاجم زينيت بطرسبورغ، قائمة هدافي الدوري، برصيد 17 هدفا (هدف من ضربة جزاء)، متفوقا بفارق الأهداف المسجلة من ركلات الجزاء على زميله المهاجم الدولي أرتيوم دزيوبا، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف، ولكنه سجل 7 أهداف منها من ضربات الجزاء.

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