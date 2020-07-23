إنتر يتعثر ويمنح يوفنتوس فرصة حسم اللقب اليوم

المصدر: أ ف ب

واصل إنتر ميلان عثراته ومنح يوفنتوس فرصة التتويج باللقب التاسع على التوالي الخميس، بسقوطه بفخ التعادل أمام ضيفه فيورنتينا صفر-صفر الأربعاء في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وهو التعادل الثاني على التوالي لإنتر ميلان فاكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الثالث برصيد 73 نقطة بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس، الذي يملك فرصة توسيعه إلى 10 نقاط وحسم اللقب في حال تغلبه على مضيفه أودينيزي اليوم الخميس في ختام المرحلة.

وكان إنتر ميلان يمني النفس باستعادة نغمة الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه روما 2-2 في المرحلة الماضية، واستعادة المركز الثاني من أتالانتا الفائز على ضيفه بولونيا 1-صفر، وتأجيل تتويج يوفنتوس باللقب، لكنه خيَّب الآمال بالتعادل.

وكان إنتر ميلان الطرف الأفضل في المباراة وهدد مرمى ضيوفه أكثر من مرة لكن دون أن ينجح في هز شباكهم.

وأنقذ الحارس بيترو تيراتشيانو مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية للدولي البلجيكي روميلو لوكاكو من مسافة قريبة الى ركنية (ق5).

وتابع تيراتشيانو تألقه بتصديه لتسديدة نيكولو باريلا من خارج المنطقة وحولها الى ركنية لم تثمر (ق11).

ورد الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري بتسديدة من حافة المنطقة بين يدي الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش (ق13).

وحرم القائم الايسر لوكاكو من افتتاح التسجيل برده ضربته الرأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من الدنماركي كريستيان إريكسن (ق18).

وأهدر لوكاكو فرصة ذهبية من انفراد على مسافة قريبة سددها قوية ارتطمت بقدم الحارس وتحولت الى ركنية لم تثمر (ق33).

وحرم القائم الأيمن التشيلي أليكسيس سانشيز من افتتاح التسجيل برده تسديدته القوية بيمناه من حافة المنطقة قبل أن ترتد بين يدي الحارس تيراتشيانو (ق52).

وكاد غايتانو كاستروبيلي يوجه ضربة قاضية لانتر ميلان من تسديدة قوية من داخل المنطقة تصدى لها هاندانوفيتش ببراعة (ق57).

ودفع مدرب إنتر أنطونيو كونتي بالثلاثي الارجنتيني لاوتارو مارتينيز والنيجيري فيكتور موزيس وأليساندرو باستوني مكان سانشيز وانطونيو كاندريفا ودانيلو دامبروسيز (ق69) لتنشيط خط الهجوم، لكن فيورنتينا كان الأقرب لخطف هدف الفوز من هجمة مرتدة هيأ من خلالها فيديريكو كييزا الكرة الى الإسباني بول ليرولا أمام المرمى سددها قوية فأبعدها هاندانوفيتش (ق79).

وأنقذ الحارس تيراتشيانو مرماه من هدف محقق بإبعاده ركلة حرة مباشرة لإريكسن إلى ركنية لم تثمر (ق88)، ثم تصدى لرأسية مارتينيز من مسافة قريبة (ق90+4).

روما يستعيد المركز الخامس

واستعاد روما المركز الخامس من ميلان وعزز حظوظه في حجز بطاقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه الكبير على مضيفه سبال بستة أهداف للكرواتي نيكولا كالينيتش (ق10) والإسباني كارليس بيريز (ق38) والصربي ألكسندر كولاروف (ق47) والبرازيلي برونو بيريز (ق52 و75) ونيكولو تسانيولو (ق90) مقابل هدف لألبرتو تشيري (ق24).

ورفع روما رصيده إلى 61 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين أمام ميلان الفائز على مضيفه ساسوولو 2-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

وتعثر نابولي مجددا بخسارته أمام مضيفه بارما 1-2.

وجاءت الأهداف الثلاثة من ركلات جزاء، وكان بارما البادىء بالتسجيل عبر جانلوكا كابراري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأدرك لورنتسو إنسينيي التعادل للفريق الجنوبي في الدقيقة 54، قبل أن يسجل السويدي ديان كولوسيفسكي هدف الفوز لبارما في الدقيقة 87.

وهي الخسارة الحادية عشرة هذا الموسم لنابولي، الذي استعاد سكة الانتصارات في المرحلة الماضية بفوزه على أودينيزي 2-1 بعد تعادلين مخيبين ميلان 2-2 وبولونيا 1-1.

وفشل نابولي، الذي ضمن تأهله لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" كونه بطل مسابقة الكأس المحلية على حساب يوفنتوس، في اللحاق بميلان شريكه السابق إلى المركز السادس وتراجع إلى السابع برصيد 56.

في المقابل حقق بارما فوزه الأول في مبارياته الثماني الأخيرة التي مني خلالها بست هزائم وسقط في فخ التعادل مرة واحدة، وعزز حظوظه في البقاء بعدما صعد الى المركز العاشر برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف أمام فيورنتينا وبولونيا.

وضرب ليتشي الثامن عشر عصفورين بحجر واحد عندما تغلب على ضيفه بريشيا التاسع عشر قبل الأخير بثلاثة أهداف لجانلوكا لابادولا (ق22 و32) وريكاردو سابونارا (ق70) مقابل هدف لدانييلي ديسينا (ق63).

وعزز ليتشي آماله في البقاء بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق أربع نقاط خلف جنوى السابع عشر وصاحب آخر المراكز المُبقِية في الدرجة الأولى والفائز على جاره ومضيفه سمبدوريا بهدفين لدومينيكو كريستشيتو (ق22 من ركلة جزاء) والدنماركي لوكاس ليراغر (ق72) مقابل هدف لمانولو غابياديني (ق32)، وألحق بريشيا بسبال إلى الدرجة الثانية بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز قبل الأخير.

وتعادل تورينو مع ضيفه هيلاس فيرونا بهدف لسيموني تساتسا (ق67) مقابل هدف لفابيو بوريني (ق56 من ركلة جزاء).

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