بفوز مثير على تشيلسي ليفربول يتوج رسمياً بلقب " البريميرليغ"

المصدر: البيان الإلكتروني

توج ليفربول رسمياً بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز مثير على ضيفه تشيلسي 5-3 مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة والثلاثين.



وأحرز أهداف ليفربول كل من نابي كيتا (23) وترينت ألكسندر-أرنولد (38) وجورجينيو فينالدوم (43) وروبرتو فيرمينو (55) وأليكس أوكسليد تشامبرلين (84)، فيما سجل لتشيلسي كل من أوليفييه جيرو (45+3) وتامي أبراهام (61) وكريستيان بوليسيتش (73).



ورفع ليفربول الذي استلم كأس البطولة بعد انتهاء المباراة، رصيده إلى 96 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية، فيما تأجل حسم تأهل تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما تجمد رصيده عند 63 في المركز الربع، بفارق الأهداف وراء مانشستر يونايتد، وبفارق نقطة أمام ليستر صاحب المركز الخامس.

وكانت آخر المرات التي فاز بها ليفربول ببطولة الدوري في عام 1990، فيما يأتي في المركز الثاني بين أندية الدوري الإنجليزي الأكثر حصدًا لبطولة الدوري بـ19 بطولة، خلف مانشستر يونايتد الذي فاز بـ20 بطولة للدوري.

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