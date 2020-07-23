أرنولد يدخل تاريخ " البريميرليغ" بصناعة 13 هدفا في موسم واحد

المصدر: البيان الإلكتروني

حفر ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لليفربول، اسمه في سجلات تاريخ البريميرليغ، وذلك بفضل الهدف الذي صنعه أمام تشيلسي.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، صنع أرنولد الهدف الرابع لليفربول بعرضية متقنة من الجانب الأيمن، ارتقى لها فيرمينو مسددًا رأسية قوية سكنت الشباك.

وأصبح بالتالي أرنولد أول مدافع في تاريخ البريميرليغ يصنع 13 هدفًا في موسم واحد.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن فيرمينو تمكن من فك عقدة ملعب الأنفيلد، بعدما سجل هدفه الأول على ملعب ليفربول في البريميرليغ هذا الموسم.وأنهى البرازيلي 1591 دقيقة من اللعب و56 محاولة بدون تسجيل في الأنفيلد بالبريمرليغ، منذ أن سجل في شباك توتنهام في شهر مارس.

وأشارت شبكة "سكواكا"، إلى تحقيق النجم المصري محمد صلاح رقماً مميزاً، بعدما أصبح أول لاعب من ليفربول في عصر البريميرليغ، يتمكن من تسجيل 10 أهداف على الأقل ويصنع مثلهم في موسم واحد مرتين.

وكانت البداية عندما سجل 32 هدفًا وصنع 10 أهداف في موسم 2017- 2018، وفي الموسم الجاري سجل 19 هدفًا وصنع 10 أهداف.

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