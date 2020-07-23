سيتي يضمد جراح الكأس

المصدر: لندن - أ ف ب

استعاد مانشستر سيتي توازنه بعد الخروج المخيب من نصف نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، وواصل نتائجه المميزة في الدوري المحلي، بسحقه مضيفه واتفورد 4 ـــــ 0 ضمن المرحلة السابعة والثلاثين ما قبل الأخيرة.

وتوقّف السبت مشوار سيتي في رحلة الدفاع عن لقبه في كأس انجلترا بخروجه من نصف النهائي أمام أرسنال (0 ـــــ 2) على ملعب ويمبلي، بعد أن سبق وتنازل هذا الموسم عن لقبه في الدوري في الموسمين الماضيين لصالح ليفربول.

إلا أن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا حقق فوزه الرابع توالياً في الـ «برميرليغ» رافعاً رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة عن ليفربول البطل. فيما تعرض واتفورد لنكسة في مسعاه للبقاء في دوري الأضواء، إذ تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السابع عشر، أول المراكز الآمنة، متقدماً بثلاث نقاط عن أستون فيلا الثامن عشر.

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