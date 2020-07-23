مبابي: لن أخلع قميص سان جرمان

المصدر: باريس - أ ف ب

أكد كيليان مبابي الفائز بكأس العالم في صفوف منتخب بلاده فرنسا، بقاءه مع فريقه الحالي باريس سان جرمان الموسم المقبل «مهما حصل»، على الرغم من الشائعات المتعلقة بشأن مصيره.

وقال مبابي بين شوطي مباراة فريقه الودية ضد سلتيك: «أنا هنا. ولن أخلع «الفانيلة» الزرقاء، إنه العيد الخمسون للنادي وهو تاريخ هام له، لأنصاره وللجميع، وبالتالي سأكون هنا مهما حصل».

وتابع مبابي الذي انتقل إلى باريس سان جرمان قادماً من موناكو عام 2017 في صفقة بلغت 180 مليون يورو «سأحاول إحراز الألقاب مع الفريق وبذل قصارى جهدي». وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، لكن رئيس الأخير فلورنتينو بيريز أكد الأسبوع الماضي أن فريقه لن يبرم أي صفقات كبيرة هذا الصيف.

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