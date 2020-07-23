الدوري الصيني ينطلق السبت

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

منحت السلطات الصينية الضوء الأخضر لانطلاق الدوري المحلي لكرة القدم بعد غد «السبت» كما هو مقرر، بعد إخضاع كل المشاركين في منافساته لفحوص كشف فيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجة جميعها سلبية.

وأوضحت رابطة الدوري السوبر الصيني أن 1870 شخصاً بين لاعبين ومدربين وأفراد في الجهاز الفني، خضعوا لفحوص كشف «كوفيد - 19» بعد التحاقهم بالمعسكرين الجماعيين المخصصين لاستكمال الموسم. وأكدت الرابطة أن كل نتائج الفحوص كانت «سلبية». وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية، سيخضع اللاعبون للفحص بشكل أسبوعي خلال الموسم.

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