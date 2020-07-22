تعرف على تشكيلة ليفربول في ليلة تتويج بطل "البريميرليغ"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمباراة تشيلسي المقرر لها اليوم الأربعاء، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع كلوب بثلاثي هجومي مكون محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول كاملًا، كالآتي:

أليسون - فان دايك – روبرتسون – جوميز – أرنولد – فينالدوم – فابينيو – كيتا – فيرمينو – صلاح – ماني

وعلى الجانب الآخر، اختار مدرب بلوز فرانك لامبارد التشكيلة التالية:

كيبا – أزبيليكويتا – ألونسو – زوما – روديجر – جيمس – كوفاسيتش – جورجينيو – مونت – ويليان – جيرو.

ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول البريميرليغ برصيد 93 نقطة، بينما تشيلسي في الترتيب الثالث بـ63 نقطة

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