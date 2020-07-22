أغويرو يخوض تدريبات مكثفة أملاً في اللحاق بدوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان الإلكتروني

يسابق النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي الزمن، من أجل العودة في شهر أغسطس للعب مع فريق مانشستر سيتي مباريات دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن أغويرو يعمل لساعات إضافية على أمل لعودة إلى مانشستر سيتي في دوري الأبطال، والمشاركة فى مباراة ريال مدريد في إياب دور الـ16، على أمل التأهل للدور ربع النهائي.

وغاب المهاجم الأرجنتيني المخضرم عن تسع مباريات بعد إصابته في الركبة خلال الفوز على بيرنلي قبل شهر، حيث خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في مدينة برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجراحة التي أجراها أغويرو كانت أفضل مما كان متوقعًا، حيث عاد الأرجنتيني للتدرب في صالة الألعاب الرياضية ثلاث مرات في اليوم، في محاولة لاستعادة لياقته.

ولفتت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يقوم بالتدرب على الدراجات الهوائية، ومن المتوقع أن يبدأ الجري في الأيام القادمة.

دوري أبطال أوروبا ستكون بطولة مصغرة في لشبونة بداية من الدور ربع النهائي لظروف وباء كورونا، وفي حال تأهل السيتي سيلعب ضد يوفنتوس أو ليون في 15 أغسطس.

كان مانشستر سيتي قد نجح فى الفوز على ريال مدريد ذهابًا في دور الـ16 بنتيجة 2-1 على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"

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