ليفربول يناشد جمهوره الاستمتاع بمباراة تشيلسي من المنزل

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه نادي ليفربول رسالة إلى مشجعي النادي، حثهم خلالها على ضرورة دعم النادي في الحفاظ على إجراءات الصحة والسلامة العامة بعدم التجمع أمام ملعب "آنفيلد"، والاحتفال بمناسبة رفع الريدز لكأس الدوري الإنجليزي اليوم بعد مباراة تشيلسي في الجولة قبل الأخيرة من البريميرليغ.

وقال ليفربول في بيان رسمي: "من خلال دعم الفريق واتباع التوجيهات الحكومية، عليك عزيزي المشجع أن تلعب دورك للحفاظ على سلامة ليفربول ومجتمعنا".

أضاف: "وفقًا لجميع المباريات المغلقة، لن يكون هناك إمكانية للوصول إلى الملعب، وذلك حرصًا منا على حماية صحة وسلامة جميع المشاركين، لقد قمنا بتركيب سياج حول محيط الأرض لإنشاء منطقة معقمة حول الاستاد، سيسمح لنا هذا بتسهيل مهمة التباعد الاجتماعي للجميع".

وواصل: "نحن نعلم أن المشجعين حريصون على رؤية الفريق يرفع الكأس، ولكن يجب ألا يحدث أي شيء خارج الملعب ولن يظهر الفريق في المدرجات".

وأشار: "سيتم إغلاق طريق آنفيلد أربع ساعات قبل انطلاق المباراة، وسيظل طريق والتون بريك مفتوحًا؛ ومع ذلك، قد يُطلب منا إغلاق الطريق لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة أثناء المباراة".

واختتم البيان: "نطلب من الجميع الاستماع إلى المباراة ضد تشيلسي من المنزل"

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز