برشلونة يخطط للتعاقد مع دى ماريا صديق ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع الأرجنتينى أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان هذا الصيف، ومنذ انتقال نيمار دا سيلفا الشهير من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 كأغلى صفقة في التاريخ مقابل 222 مليون يورو، واجه الناديان بعضهما البعض في سوق الانتقالات أكثر من مواجهتهما في الملعب.

وازدادت حدة التوتر بين برشلونة وباريس سان جيرمان بعد انتقال اللاعب البرازيلى إلى باريس سان جيرمان، وكرر البارسا محاولات فاشلة مع ماركينيوس، وماركو فيراتي، وفي هذا الصيف سيحاول النادي الكاتالوني ضم أنخيل دي ماريا.

ووفقاً لما نشره موقع "أوك دياريو"الإسبانى، إنه مع صعوبة ضم البرازيلى نيمار هذا الصيف، يدرس نادي برشلونة التعاقد مع أنخيل دى ماريا، مواطن وصديق ليونيل ميسي، لإرضاء الأخير نسبياً بسبب شكواه المستمرة من عدم وجود صفقات قوية تساعده على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

أضاف الموقع، أن إدارة باريس سان جيرمان لم تعارض انتقال أنخيل دي ماريا المرتبط بموجب عقد حتى عام 2021، وستسمح هذه العملية لنادي العاصمة الفرنسية بضم لاعب أصغر في السن لتعزيز قطاعه الهجومي بالنظر إلى أن عمر اللاعب الأرجنتيني 32 عاماً.

جدير بالذكر أن برشلونة ودع منافسات كأس إسبانيا هذا الموسم، ثم خسر في نصف نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد، وبعدها فقد لقب الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد، ويتبقى له المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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