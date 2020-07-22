وصف "السمين" و "الزنجبيل" يودي بحياة لاعب إنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

دفع لاعب كرة قدم في إنجلترا حياته، ثمن موقف عابر، عندما انخرط في حوار مع شخص لم يتمالك أعصابه.

وفي التفاصيل التي أوردتها "سكاي نيوز"، الأربعاء، فقد قتل اللاعب جوردان سينوت ( 25 عاما) في أحد ليالي يناير الماضي.

وكان سينوت يلعب في صفوف نادي ماتلوك لكرة القدم في إنجلترا، الذي ينافس في الدوري الشمالي الممتاز، أحد الدوريات المحلية في البلاد.

وتعرض اللاعب إلى ضربات من طرف شخص، مما أدى إلى كسر في جمجمته وتلف في دماغه بعدما هاجمه هذا الشخص في مقاطعة نوتنغهامشير وسط إنجلترا، وفارق الحياة في المستشفى.

واستمعت المحكمة إلى المشتبه الرئيسي في جريمة القتل، وقال إنه هاجم اللاعب، الذي "وافق القاتل على وصف مهين أطلقه القاتل على نفسه".

ووصف المتهم نفسه بـ"السمين" و "الزنجبيل"، وهو وصف يطلق على ذوي الشعر الأحمر بصورة مهينة.

وقال المتهم وعمره (22 عاما) إنه استشاط غضبا من موقف اللاعب وانقض عليه فورا.

وأضاف أنه تتبع الضحية مع اثنين من أصحابه إلى أن وصل إلى أحد الحانات، وقال للاعب هناك إنه "فتى وسيم" ولن يواجه مشكلات مع الفتيات، بخلافه هو، "السمين والزنجبيل".

ورد اللاعب "نعم. استطيع رؤية ذلك"، ثم انفجر المشتبه فيه غضبا حتى قتل اللاعب.

وفي جلسة سابقة، اعترف شريك المتهم الرئيسي بأنه متورطه في جريمة القتل، لكن عن طريق الخطأ.

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